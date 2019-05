São Bernardo faz confronto direto por posições com o Ituano

Anderson Fattori

11/05/2019



O São Bernardo tem compromisso importante hoje pela décima rodada da Liga de Basquete Feminino. O clube visita o Ituano, às 17h, em confronto direto por posições na tabela de classificação. O time do Interior é o sexto colocado, com quatro vitórias e seis derrotas, justamente um resultado positivo a mais do que a equipe do Grande ABC, que ocupa a oitava e última vaga nos play-offs caso a primeira fase terminasse hoje.

A vitória também servirá para apagar a péssima impressão deixada na última vez que entrou em quadra, quando atuou fora de casa e perdeu por 72 a 60 do Sorocaba, que ainda não havia vencido no torneio.

A esperança de São Bernardo está depositada na dupla de pivôs Glenda e Milena, que são as principais cestinhas da equipe, com média de 13 pontos cada. Outro fato que anima o time é que no primeiro turno, quando se enfrentaram no Grande ABC, o São Bernardo venceu por 74 a 72, em duelo decidido na prorrogação. Na ocasião, quem se destacou foi a armadora Larissa, com 21 pontos.