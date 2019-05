Lewis Hamilton supera Leclerc e lidera o último treino livre

11/05/2019 | 10:10



Depois de ver o companheiro de Mercedes Valtteri Bottas chegar na frente nos dois primeiros treinos livres na sexta-feira, o inglês Lewis Hamilton liderou a última sessão para o GP da Espanha da Fórmula 1, realizada no circuito de Montmeló, em Barcelona.

Com o tempo de 1min16s568, o piloto pentacampeão superou a marca de 2018 na mesma sessão, e chegou 0s531s à frente do segundo colocado Charles Leclerc, da Ferrari, em uma atividade marcada por escapadas e rodadas de alguns pilotos, como Bottas.

O finlandês, apesar de ter desperdiçado tempo depois perder o controle do carro, rodar e causar a primeira bandeira vermelha na sessão, chegou em terceiro no último treino livre. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que também rodou no início, fez o quarto melhor tempo.

Com o desempenho de Hamilton e Bottas nos treinos livres, os dois se credenciam a protagonizar mais uma dobradinha pela Mercedes na temporada. A escuderia alemã já colocou seus carros nos dois primeiros lugares do grid em todas as quatro corridas desta temporada, feito que nenhuma outra equipe havia conseguido na história da categoria, iniciada em 1950.

A Hass teve bom rendimento na atividade e desbancou a Red Bull para ser a terceira melhor equipe, com Romain Grosjean em quinto e Kevin Magnussen em sexto. Max Vestappen colocou a Red Bull na sétima posição, um pouco à frente de Alexander Albon, da Toro Rosso. Kimi Räikkönen, da Alfa Romeo, e Carlos Sainz, da McLaren, completaram a lista dos dez primeiros colocados na sessão.

O treino foi finalizado um pouco antes do previsto em razão da bandeira vermelha forçada por George Russell, da Williams, que bateu na traseira da barreira de pneus. As escapadas e rodadas dos pilotos aconteceram muito em função dos pneus e dos ajustes dos carros.

O treino oficial de classificação está marcado para as 10 horas deste sábado. A corrida do GP da Espanha, o quinto da temporada, será no domingo e terá início às 9h10.