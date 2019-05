Kim Kardashian e Kanye West já sabem o nome que darão a quarto filho

11/05/2019 | 10:09



Kim Kardashian e Kanye West já sabem qual o nome que darão ao mais novo integrante da família! Segundo informações do site norte-americano People, é muito provável que os fãs não demorem muito para conhecer o pequeno - diferente do que foi com Chicago.

- Eles já tinham um nome em mente, e só queriam conhecer o bebê primeiro antes de decidirem, comentou uma fonte próxima à família.

O anúncio do nascimento do quarto filho dos pombinhos foi feito pela própria Kim, através de sua conta oficial no Twitter.

- Kim e Kanye estavam presentes para o nascimento no hospital na quinta-feira. Eles estão em êxtase. O bebê é super fofo e parece com Kim. Os outros filhos já conheceram o irmão e North é a mais animada.

E pode ser que o pequeno saia da maternidade já neste sábado, dia 11.

- O bebê ainda está no hospital, mas parece que estará em casa antes do Dia das Mães, concluiu o informante.

E aí, você está animado para conhecer o menino e descobrir o seu nome? É, nós também!