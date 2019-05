11/05/2019 | 07:21



No programa Zero1 deste sábado, 11, Tiago Leifert convida Thiago Pereira para uma disputa de natação, mas nos games, claro. Como a atração será exibida na véspera do Dia das Mães, o apresentador vai lembrar que Thiago Pereira, além de campeão de natação e de ter batido Michael Phelps nas piscinas, ele conta com a famosa torcida de sua mãe, Rose, conhecida pelos gritos de incentivo ao filho, das arquibancadas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.