Sabesp contrata estagiários; seis vagas estão no Grande ABC

Da Redação



12/05/2019 | 09:50



A Sabesp abre amanhã, às 10h, exclusivamente pela internet, inscrições para o concurso público com 947 vagas de estágio para estudantes do ensino médio regular, médio técnico e superior, distribuídas na Região Metropolitana de São Paulo, Interior e Litoral. Dessas, seis estão no Grande ABC, sendo cinco em São Bernardo e uma em Ribeirão Pires. Para as pessoas com deficiência, estão reservadas 10% das vagas por modalidade de curso e região de classificação.

A taxa de inscrição é de R$ 55 para os estudantes do ensino médio e técnico e R$ 75 para superior. A Sabesp informa que os jovens com direito à isenção de taxa de inscrição ou redução de 50% de pagamento, conforme leis estaduais 12.147/2005 e 12.782/2007, têm o prazo entre amanhã e sexta-feira para solicitar benefício. O edital está em https://www.concursosfcc.com.br/concursoNovo.html.