Anhanguera realiza evento gratuito entre amanhã e quinta

A Anhanguera vai realizar em Santo André, entre amanhã e quinta-feira, evento gratuito e aberto ao público que oferecerá palestras e debates focados no desenvolvimento e em novas habilidades e competências profissionais.

O Carreira em pauta contará neste ano com a participação da jornalista Ana Paula Padrão. A palestra Construindo uma carreira de sucesso, de acordo com a universidade, será gravada e transmitida aos participantes com o intuito de apoiar os estudantes a enfrentar desafios e a construir seus próprios caminhos profissionais com exemplos de profissionais bem-sucedidos.

“Estar no Carreira em pauta é apoiar ideia que divide conhecimentos e habilidades, patrimônios que ninguém tira de você. Muitos, quando crianças, não acreditam em seu próprio potencial pois só enxergam os limites e inseguranças. Comigo foi assim e construí bela carreira. Se você não sabe para onde vai qualquer caminho parece bom, mas quando sabe aonde quer chegar é bem mais fácil traçar rotas e planejar essa jornada. Se você se dedicar e estudar muito sobre o que quer fazer, se torna especialista e adquire conhecimento a que ultrapassa qualquer barreira de insegurança e dúvida”, afirma a jornalista.

O evento terá início às 19h30 e contará, ainda, com programação de palestras na Anhanguera de Santo André – Industrial sobre o mercado de trabalho para as mulheres e o empoderamento de novos desafios em cargos como diretorias e presidências, com a consultora e professora universitária Maria Angélica Bertozzo.

O evento terá emissão de certificados ao final. Interessados podem se inscrever pelo site: https://suacarreiraempauta.com.br/.