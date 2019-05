Feirão recebe 300 pessoas com deficiência

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



11/05/2019 | 07:30



Cerca de 300 pessoas com deficiência foram conferir, ontem, o primeiro feirão de emprego com apoio para pessoas com deficiência do Grande ABC, realizado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em parceria com o ITS Brasil (Instituto de Tecnologia Social).

Com o objetivo de voltar a trabalhar no setor de logística, Gabriele Estefanie Jud, 23 anos, moradora do bairro Santo Alberto, em Santo André, esteve no local e saiu satisfeita. “Tinha várias oportunidades de emprego. Embora a maioria fosse para auxiliar de limpeza, encontrei também para a área de logística. Gostaria muito de voltar a trabalhar com o segmento, fazendo a consulta de nota fiscal e rastreamento de mercadorias, por exemplo”, contou. Gabriele possui deficiência física em sua mão e seu pé esquerdos e já atuou por dois anos no setor, depois de completar o ensino médio. “De qualquer maneira, como preciso arrumar emprego para ajudar nas contas de casa, me inscrevi para todas as vagas que pude. Algumas empresas disseram que na semana que vem já darão o retorno”, disse ela, casada há três anos e que sonha em acabar com suas dívidas.

O evento contou com a presença de 12 empresas, de diferentes portes e segmentos, de Santo André, São Bernardo e Mauá. O Consórcio disponibilizou seu auditório e três salas para viabilizar o encaminhamento do processo seletivo, com análise de currículo e entrevista.

“Estamos falando de geração de emprego, desenvolvimento econômico e, principalmente, de inclusão, capacitação e inserção efetiva no dia a dia. Essa parceria entre o Consórcio e o ITS Brasil oferece acompanhamento inédito e inovador para as pessoas com deficiência”, afirmou o presidente da entidade e prefeito de Santo André, Paulo Serra.

A iniciativa viabiliza apoio às pessoas com deficiência, antes, durante e depois de sua inserção no mercado formal de trabalho. “O Brasil não pode ter mais o desperdício de tantas qualidades e capacidades. A diferença deste projeto em relação a outros é o apoio. O fato de o desemprego ser maior entre as pessoas com deficiência somente se explica pelo preconceito e pelo estigma de que diversidade funcional significa incapacidade no trabalho, o que é mentira”, ressaltou o gestor de projetos do ITS Brasil, Jesus Carlos Delgado Garcia.