Equipe andreense de futebol americano é contemplada pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019 | 22:40



O ABC Corsários é a equipe de futebol americano que representa Santo André. No dia 26 de abri, após parceria com a secretaria municipal de Esporte e Prática Esportiva, a equipe teve seu projeto aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Trata-se do maior projeto educacional de flag football do Estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil.

O objetivo do encontro com o prefeito Paulo Serra, nesta sexta-feira (10), foi fazer a entrega do CID (Certificado de Incentivo ao Desporto) para a entidade. A partir desta ação, o ABC Corsários tem a possibilidade de captar recursos de empresas parceiras por meio de renúncia fiscal de ICMS para executar o projeto em Santo André.

Caso os recursos sejam alcançados, o projeto visa oferecer condições de ensino e de prática do jogo educacional Flag Football, capacitando os profissionais da educação física escolar e disponibilizando acesso a prática nos campos da cidade.

A estimativa em caso de captação é que o projeto atenda crianças e adolescentes, de ambos os sexos, de 8 a 17 anos. Serão 700 alunos beneficiados diretamente no contraturno escolar, além de 50 professores de educação física capacitados para a modalidade.

FLAG FOOTBALL

É uma versão sem equipamentos do futebol americano e utilizada como introdução à modalidade nos Estados Unidos. As regras básicas são similares às do futebol americano, mas em vez de derrubar o jogador com a bola, o defensor deve retirar uma fita do adversário e parar o ataque. A modalidade minimiza completamente o contato tradicional e ainda barateia os custos do praticante.