Parlamentares acionam MP para investigar água amarelada

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



11/05/2019 | 09:20



O deputado estadual Teonílio Barba (PT), de São Bernardo, e o vereador Josa Queiroz (PT), de Diadema, ingressaram com representação no Ministério Público pedindo instauração de inquérito para investigar os reais motivos para o fornecimento de água amarelada à população do Grande ABC.



Nos últimos dias, munícipes denunciaram nas redes sociais a coloração escura da água fornecida na cidade. A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que opera os serviços de abastecimento de água e saneamento básico em Diadema desde 2013 – também cuida do serviço em São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra –, alegou que as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos meses atrapalharam o processo de tratamento da água, mas descartaram a possibilidade de contaminação.



Para os parlamentares, porém, o argumento da Sabesp foi “simplista”. “A omissão da Sabesp em solucionar o problema do fornecimento de água com qualidade duvidosa, por óbvio, não pode ser justificada de modo simplista, por exemplo, pelo excesso de chuvas e/ou ausência de recursos públicos ou pela destinação a outras obras igualmente prioritárias. No caso concreto, a questão posta sob análise versa sobre a mais premente necessidade de qualquer comunidade humana estabelecida, que é o acesso a água potável”, diz trecho da representação enviada à Promotoria nesta semana.



Barba e Josa chegaram a promover recentemente audiência pública com a Sabesp, na Câmara de Diadema, para debater o tema. O documento protocolado no MP indica que a estatal “não consegue explicar tecnicamente nem satisfatoriamente o que vem acontecendo com o fornecimento de água em Diadema”. “Considerando que a cada dia aumentam os relatos de munícipes sobre a má qualidade da água fornecida pela Sabesp e o medo de que a população tem de consumir essa água, não existe alternativa senão a propositura da representação”, pontua o documento.



O caso não ficou isolado em Diadema. Moradores de Santo André e de São Bernardo também relataram o fornecimento de água amarelada e até avermelhada. Após as denúncias virem à tona, a Sabesp e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) anunciaram desconto nas contas de água referente ao período reclamado.



Por meio de nota, a Sabesp afirmou que “vem prestando esclarecimentos sobre a situação para os clientes, estando à disposição para prestar todas as informações necessárias”.