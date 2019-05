Luciano diz que Fluminense ganhou confiança e respeito após virada sobre o Grêmio

10/05/2019 | 20:26



A virada apoteótica sobre o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro ainda repercute no Fluminense. O triunfo por 5 a 4, conquistado no último domingo depois de virar um jogo em que perdia por 3 a 0 aos 21 minutos do primeiro tempo, fez bem à equipe carioca. Segundo o atacante Luciano, a vitória trouxe confiança ao elenco, que será mais respeitado pelos rivais.

A confiança, avalia Luciano, pode ser ainda maior caso o Fluminense vença o clássico com o Botafogo neste sábado, às 16 horas, no Maracanã, na abertura da quarta rodada do Brasileirão.

"Confiança a gente adquiriu já depois da vitória contra o Grêmio, foi importante, mas a gente trata todos os jogos como decisões e amanhã temos outra decisão contra o Botafogo", disse o atacante em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "A gente espera dar o melhor para sair com os três pontos, adquirir cada vez mais confiança e melhorar a performance em campo. A partir de agora, as próximas equipes que vierem jogar contra o Fluminense terão mais respeito", completou.

O triunfo improvável ante o Grêmio foi o primeiro dos comandados do técnico Fernando Diniz na competição e deixou o time na 13ª posição, com três pontos, três a menos do que o rival deste sábado. Luciano afirmou que o balanço desde que Diniz assumiu o time é positivo e elogiou o trabalho do treinador.

"O Diniz conseguiu resgatar o futebol de vários jogadores no Fluminense, eu sou um deles. Ele conversa bastante, dá muita moral para os atletas, isso foi essencial na vida de vários atletas aqui que ganharam muito com a chegada dele. É um cara que trabalha muito, esse trabalho tem dado certo. O balanço que faço é que a gente só ganhou e cresceu no Fluminense com o Diniz", analisou.

Sobre o time que entrará em campo contra o Botafogo, Luciano preferiu se esquivar e não disse se Paulo Henrique Ganso voltará à equipe se Pedro será titular. Os dois estão cotados para começar entre os titulares.

"Ganso tem muita qualidade. Se jogar, nos ajudará bastante. Grande jogador, é experiente. Tem uma qualidade fora do normal. Sempre passa tranquilidade para a galera mais nova. Só agrega", limitou-se a dizer o atacante.