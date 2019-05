Gabriel volta a ser relacionado no Corinthians após três meses

10/05/2019 | 20:03



O técnico Fábio Carille divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados do Corinthians para o jogo de sábado, às 19 horas, contra o Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do volante Gabriel.

O jogador volta a ser convocado para uma partida exatos três meses depois de passar por cirurgia para corrigir problema no tendão da perna direita. A baixa fica por conta do centroavante Gustavo, o Gustagol, que se recupera de edema muscular na coxa direita.

Para o duelo com o Grêmio, o treinador voltará a contar com sua zaga titular. Fagner e Manuel haviam sido poupados no sábado no empate contra o Vasco. E Henrique e Danilo Avelar voltaram a treinar nesta semana após ficarem de fora de quatro partidas por lesão muscular.

Quem também está recuperado é volante Junior Urso. Ele passou 27 dias afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Por causa do tempo afastado, a tendência é que fique no banco de reservas contra o Grêmio.

Carille não confirmou a escalação, mas a tendência é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Junior Urso) e Sornoza; Matheus Vital, Boselli e Vagner Love.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter.

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel.

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Ralf, Ramiro e Richard.

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson e Vagner Love.