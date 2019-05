Crea-SP inicia Força Tarefa de fiscalização no Grande ABC

Da Redação



10/05/2019 | 20:05



O Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, inicia na manhã de segunda-feira a última etapa das ações de fiscalização programadas para o) primeiro semestre de 2019. O trabalho da força-tarefa do Conselho, constituída de 20 duplas de agentes fiscais, começa simultaneamente em Santo André e Taubaté , abrangendo municípios das 6ª e 7ª regiões administrativas do Crea-SP.

A equipe de fiscalização visitará, em uma semana, cerca de 80 cidades do Grande ABC e Vale do Paraíba. As ações integram o programa anual de fiscalização do Conselho, que, desde o início do ano, já esteve em mais de 350 localidades do Estado.

No primeiro semestre de 2019 os agentes fiscais do Conselho estão fiscalizando o exercício profissional em diversas áreas de mineração, águas subterrâneas, barragens de contenção e hidrelétricas, indústrias de todos os segmentos (principalmente as vinculadas aos setores de petróleo, alimento, química, farmacêutica, borracha, cerâmica, bebida e agroindústria) e as chamadas “obras de arte da engenharia” (pontes, passarelas, túneis e viadutos) – além de estabelecimentos hospitalares, a exemplo de anos anteriores.

Somente na região , cerca de 100 empreendimentos serão fiscalizados e o ponto de partida da operação será na sede da AEAABC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC), na Rua Albertina, 53, Vila Pires, a partir das 10 horas.

Para o presidente da AEAABC e conselheiro do Crea-SP, Luiz Augusto Moretti, a realização de mais essa força tarefa na região é de extrema importância, pois orienta as empresas e proprietários de obras, da necessidade do profissional responsável técnico devidamente habilitado na execução dos serviços, garantindo mais segurança para toda a sociedade. “É um ganho para quem trabalha no estabelecimento e para que vive e trabalha na vizinhança”, destacou.

O presidente do Crea-SP, Vinicius Marchese Marinelli, reforçou que nos últimos dois anos, já vinham sendo feitas fiscalizações, como as dos estabelecimentos de saúde públicos e privados e seus equipamentos médico-hospitalares, além de outras que pudessem prejudicar o meio ambiente, em usinas de açúcar e álcool, empresas de extração de minérios, poços artesianos, aterros sanitários, indústrias e empreendimentos da área agronômica, como a produção de sementes e mudas, armazenamento e coleta de embalagens.

"Também dedicamos especial atenção aos grandes empreendimentos e obras de grande porte, parques de diversões e outros locais de entretenimento, e ainda as concessionárias de serviços públicos. O que estamos fazendo em 2019 é a continuidade de um planejamento que iniciamos nos primeiros dias da nossa gestão", afirmou.