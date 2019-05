Vinícius Eutrópio revela dúvidas no meio-campo do Guarani

10/05/2019 | 19:30



Ainda faltam três dias e muita coisa pode acontecer, mas o Guarani está praticamente definido para o jogo da próxima segunda-feira, contra o Vitória, no Brinco de Ouro da Princesa, pela terceira rodada do Brasileiro da Série B. Em entrevista coletiva, o técnico Vinícius Eutrópio revelou que tem dúvidas apenas no meio-campo. O recém-contratado Deivid Souza, o experiente Éder Luis e o jovem Mateusinho brigam por duas vagas.

"O Éder está mais entrosado, o Deivid Souza vem treinando muito bem e o Matheusinho foi bem contra o Figueirense. São duas vagas entre esses três jogadores para iniciar a partida", admitiu o treinador.

Outra mudança será na lateral direita. Bastante criticado pela torcida nos dois jogos que fez até agora, Bruno Lima vai para o banco de reservas e Lenon volta a retomar a titularidade depois de um longo período.

Entre os últimos colocados da Série B, com apenas um ponto em dois jogos, o Guarani ainda tem mais dois treinamentos antes da partida, mas Vinícius Eutrópio não deve aparecer com mais surpresas.

O Guarani ainda não venceu no torneio. O time estreou com um empate sem gols diante do Figueirense e perdeu para o Oeste por 2 a 0.