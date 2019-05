Dr. Flaquer novamente candidato

Ademir Medici



José Luiz Flaquer, o Dr. Flaquer, tinha 64 anos quando voltou a se candidatar a senador estadual, cargo hoje extinto. Foi em 26 de abril de 1919. Não ganhou, mas teve uma excelente votação.

Realizou-se o pleito para preencher a vaga deixada por Herculano de Freitas. O Grande ABC (Município de São Bernardo) fazia parte do 1º Distrito, juntamente com municípios como Itanhaem, Cotia, Santos e Santo Amaro.

Na região, Dr. Flaquer foi o mais votado, com 402 votos. Na Capital, foi o sexto mais votado, de um total de nove candidatos. Obteve 4.679 votos, contra os 8.944 do primeiro colocado, Pinto Ferraz.

Dr. Flaquer faleceria cinco anos depois, em 1924.

Há 100 anos

Outros fatos relevantes registrados entre abril e maio de 1919, quando esta página <CF160>Memória</CF> esteve em férias:

- Motoristas se queixavam da Curva da Morte, no Caminho do Mar: nem todos os automóveis comuns eram capazes de transpor a curva, mas somente os de motores de força superior a 49 HP (cavalo de potência ou horse power em inglês).

- Começava o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, novamente com um único representante do Grande ABC, o Primeiro de Maio.

- Governo do Estado lançava a primeira pedra da Leprosaria Modelo, em Campos de Santo Angelo, Mogi das Cruzes. Em seu discurso, o secretário do Interior, Oscar Rodrigues Alves, citava a instalação de vários postos de combate à doença, um dos quais em São Bernardo.

- Na greve geral daquele ano, irrompida em São Paulo, São Caetano foi o primeiro distrito local a aderir. Param os 1.500 operários das fábricas de sabão e manteiga de coco, e da Companhia Mecânica.

- Os grevistas de São Caetano tentam paralisar o movimento de trens. O delegado de São Bernardo, Henrique Villaboim, manda para São Caetano uma força policial para garantir o transporte ferroviário.

E outros acontecimentos foram registrados, como se verá. Setenta anos depois, em 1989...

Leporace censurado

Texto: Milton Parron

- Nos arquivos do Cedom (Centro de Documentação e Memória) temos dezenas de programas da Rádio Bandeirantes que um dia ocuparam os primeiros lugares nos índices de audiência do rádio brasileiro.

- Moraes Sarmento, Almoço à Brasileira, Bom dia Mesmo, com Omar Cardoso, Na Serra da Mantiqueira, Brasil Caboclo, Na Beira da Tuia, Patrulha Bandeirantes, Telefone Pedindo Bis, Os Brotos Comandam, Ciranda da Cidade, Varig é Dona da Noite, O Pulo do Gato e o emblemático O Trabuco, de Vicente Leporace, entre outros.

- Tudo isso sem falar em jornadas esportivas memoráveis transmitindo futebol, basquetebol, automobilismo, voleibol, pugilismo, com Darci Reis, Pedro Luis, Mario Moraes, Ennio Rodrigues, Flavio Araujo, Borghi Júnior, José Paulo de Andrade e o insuperável Fiori Gigliotti.

- No programa Memória deste fim de semana vou focalizar novamente o saudoso Vicente Leporace e o seu O Trabuco. Previno aqueles que ouviram O Trabuco em 2016 no programa Memória, que se trata de outro arquivo, não é o mesmo.

- O que apresentarei agora foi ao ar originalmente no dia 12 de maio de 1969, e trata-se de um dos muitos programas do Leporace requisitados pela Censura na ocasião.

- É interessante que as gerações de agora conheçam as banalidades que serviam de motivo para os censores justificarem suas nomeações.

Em 11 de maio de...

1890 – Instalado o município de São Bernardo, com abrangência sobre toda a área do Grande ABC.

1919 – Visita o Grupo Escolar de São Bernardo, no distrito de Santo André, o inspetor Benedicto Tolosa.

- Outro visitante: Antonio Elias de Barros, residente em Campo Grande, no Mato Grosso.

Futebol

Em Santo André, o Corinthians local recebe o Palmeiras FC em jogo amistoso. O mesmo Palmeiras que inspiraria o nome SE Palmeiras do antigo Palestra Itália.

Começa o 3º Campeonato Sul-Americano: no campo do Fluminense, no Rio de Janeiro, Brasil 6, Chile 0. No ataque brasileiro, dois ídolos paulistas: Neco e Friendeirech.

Internacional

Do noticiário do Estadão: protesto da Alemanha contra o tratado da paz.

Do noticiário do Correio Paulistano: rei Alberto, da Bélgica, oferece banquete a Epitácio Pessoa, presidente eleito do Brasil.

1958 - Circula o nº 1 do semanário News Seller, semente do Diário do Grande ABC.

1964 - Prefeito Lauro Gomes recebe diploma de benemérito do Centro de Assistência à Infância, obra do Lions Clube de Santo André, depois Faisa.

De profundis clamavi

Nas antigas missas de sétimo dia, em latim, o defunto era bem tratado.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 11 de maio de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 11 de maio de 1989 – ano 32, edição 7062

Manchete - Governo decide não ter plano salarial; metalúrgicos conquistam 45% e voltam ao trabalho.

Meio Ambiente – Sob protesto de ecologistas do Grande ABC, o governador Orestes Quércia inaugurou ontem as operações da barragem móvel do Rio Tietê, que até outubro reverteria 100% do esgoto da Região Metropolitana para as águas da Represa Billings.

Justificativa: o governo do Estado queria acabar com as enchentes na Grande São Paulo.

Para os ambientalistas, a obra decretaria a morte definitiva da Represa Billings.

Nota – Trinta anos depois, as enchentes continuam; e a Billings sobrevive, mesmo agredida.

Santo André – Começa a 12ª Feira da Fraternidade.

Mauá – (Claudete Reinhart, coluna Encontro – Uma festa muito bonita, caprichada, marcou a posse da nova diretoria da Associação Atlética Industrial. Assume o clube João Carlos Targa Carvalho.

Polícia – Assaltantes morrem em confronto com a PM em Diadema na Operação Pagamento.

