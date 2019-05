Em entrevista ao Rodrigo Faro, Zilu Godoi diz que morreu por dois anos após separação com Zezé Di Camargo

10/05/2019 | 19:09



Zilu Godoi deu uma entrevista exclusiva ao programa A Hora do Faro, da Record TV, que irá ao ar no próximo domingo, dia 12. Na matéria, Rodrigo Faro recebe a ex-esposa de Zezé Di Camargo em sua casa e fala sobre diversos assuntos polêmicos, como o divórcio da empresária com o cantor, sua mudança, de Miami para Orlando, ambos nos Estados Unidos, e seu romance atual com Marco Ruggiero.

Zilu contou que sente que morreu por dois anos após o divórcio com Zezé. Para quem não sabe, o divórcio dos dois foi repleto de polêmicas, já que haviam rumores de que o cantor teria traído a então esposa com Graciele Lacerda, atual noiva do cantor.

Além disso, Zilu deu uma resposta inesperada! Ao ser perguntada, por Faro, se voltaria com Zezé, a empresária respondeu que só o tempo pode dizer. Por enquanto ela garante que não, mas torce para que, com o tempo, eles voltem a cultivar uma amizade. Tomara, né? A entrevista completa irá ao ar no dia 12 de maio, durante o programa A Hora do Faro.