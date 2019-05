Edição especial 'A Saga de Thanos' reúne principais histórias sobre o vilão da Marvel

Luís Felipe Soares



12/05/2019 | 07:04



Thanos está mais em alta do que nunca. Um dos principais vilões dos quadrinhos, o ícone da Marvel Comics está em cartaz nos cinemas no filme Vingadores: Ultimato. Entre quem acredita ou não em seu projeto para o universo depois de ter reunido as Joias do Infinito nas telonas, o grande público agora reconhece o titã de pele azul/roxa, mas pouco se sabe sobre seu passado.

Parte da história pessoal do personagem volta às lojas em edição especial. Trata-se de A Saga de Thanos (Editora Panini, 452 páginas, R$ 137, em média), cujo volume 1 acaba de chegar com capa dura e lombada quadrada pronto para coleção dos fãs.

A ideia da iniciativa é revelar para as novas gerações histórias um tanto quanto essenciais sobre a vida – e morte – do protagonista, cuja primeira aparição data de 1973, com criação pelo roteirista e desenhista norte-americano Jim Starlin. Estão no pacote sua conexão com o supremo Adam Warlock e a busca Cubo Cósmico muito antes do surgimento da temida Manopla do Infinito.

O segunda e último capítulo da coleção A Saga de Thanos ainda não tem data de lançamento.