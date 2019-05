‘Amídalas Cantantes’ faz ensaio aberto

Miriam Gimenes



13/05/2019 | 07:02



Há um quarto de século, o grupo vocal Amídalas Cantantes faz apresentações emocionantes. E hoje, a partir das 18h, isso poderá ser constatado na Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo), em Santo André, onde pretendem voltar uma vez por mês para cantar. Trata-se do projeto Segunda Segundas, que será inaugurado no espaço. A apresentação é gratuita.

Regido pelo Maestro Tato Fischer, o grupo carrega em seu repertório canções de domínio público, cantigas de roda, canções de ninar, cânticos religiosos e outras de nossos cancioneiros popular e folclórico, além de canções do próprio Tato, com arranjos devidamente apropriados ao Amídalas Cantantes.

<EM>Há muito anos eles também criaram um espetáculo musical/teatral que leva o nome de Um Retrato do Brasil, já apresentado em diversas oportunidades em Santo André e em outras localidades como Campos do Jordão, Piracicaba, Marília e até em cruzeiros marítimos.