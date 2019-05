Em Curitiba, Moro defende mais recursos e investimentos na Segurança Pública

10/05/2019 | 18:56



O ministro da Justiça, Sergio Moro, defendeu nesta sexta-feira, 10, em Curitiba, mais recursos e investimentos na Segurança Pública. "Deixando de lado eventuais vaidades, nós podemos fazer muito na Segurança Pública", afirmou. De acordo com Moro, essas "vaidades, às vezes, comprometem os bons serviços públicos". Ele participou da cerimônia do início das operações do Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública da Região Sul (CIISPR-Sul), ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

Moro "celebrou" a integração de esforços dos governos federal e da Região Sul. Ao afirmar que a segurança precisa de mais recursos, o ministro da Justiça disse que, "acima de tudo", deve-se fazer "melhor com o que já temos". Moro disse que "o melhor meio" é a integração.

"Em realidade, esses centros de integração, acabam, na prática, servindo a todo o País, pois reúnem dados e informações relativos à criminalidade de organizações espalhadas pelo Brasil", declarou. Moro lembrou que a crise de segurança no Ceará foi debelada com os "esforços" do conjunto de forças estaduais e federais. "Foi essencial o apoio e a inteligência do Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública em Fortaleza."