Ribeirão Pires tem atividades da 17ª Semana Nacional de Museus

Miriam Gimenes



13/05/2019 | 07:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires vai promover atividades gratuitas em ocasião da 17ª Semana Nacional de Museus. Desde 2017 a cidade prepara coisas interessantes para esse calendário, e este ano a programação começa hoje, às 18h, com o show de jazz da banda Cmanau no Centro de Exposições e História Ricardo Nardelli (Rua Miguel Prisco, 286).

Em seguida, às 19h, ocorre a reabertura oficial da exposição Casa Ribeirão-Pirense, que contará com coquetel. A mostra, feita pela primeira vez em 2017, hoje foi modernizada e aprimorada para os novos públicos, segundo o diretor de patrimônio da Prefeitura, Marcílio Duarte. “Antes era mais a instalação. O conceito era reproduzir a casa de um imigrante na cidade. A nova proposta tem ênfase na difusão, e tem novos 19 painéis informativos para os visitantes.”

Na quarta-feira, 15, a programação começa às 14h30 com uma visita monitorada no lançamento da exposição O Abstrato Mora ao Lado: Expressões da Imatéria na Arte, composta das obras modernistas que recentemente foram doadas pelo Itaú Cultural e incluídas no acervo da cidade. Quem participar da visita poderá conferir peças de Alfredo Volpi e Roberto Burle Marx, entre outros. “Serão 35 alunos, deficientes auditivos, tanto de Mauá como da rede pública de Ribeirão Pires”, contou Duarte. Após a visita, os alunos vão assistir a uma apresentação teatral da Cia Dois Palito (Palhaçada para Todos), às 15h30.

A Semana Nacional de Museus acompanha o calendário do Dia Internacional dos Museus, que é celebrado no dia 18 de maio. Ela se estende até o domingo, dia 19. O Centro de Exposições e História, que abriga ambas as exposições, poderá ser visitado gratuitamente por todo o público, de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10 às 16h.