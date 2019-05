Sob as bênçãos de Fátima

Miriam Gimenes



13/05/2019 | 07:00



Berthaldo Soares ainda era jovem quando caiu doente em cima de uma cama. Nela permaneceu, literalmente, por dois anos. O diagnóstico? Depressão. Mas com a ajuda da fé que tem em Nossa Senhora de Fátima, cujo dia é comemorado hoje, ele conseguiu se reerguer e retomar a vida. Como agradecimento, construiu no Rio de Janeiro, cidade onde mora, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, uma réplica da famosa Capelinha das Aparições que existe na cidade que leva o nome da santa, em Portugal.

E não fez só isso. Acaba de lançar, junto com sua mulher, Kenya Camerotte Soares, o livro Fátima (Globo Livros, 264 páginas, R$ 39,90). A publicação faz parte da série de biografias religiosas best-seller da editora, que tiveram mais de 700 mil exemplares vendidos, entre elas Aparecida, Milagres, Francisco e Maria.

“Decidi rezar o terço dedicado a Fátima junto com meus pais e, a partir desse momento, minha vida mudou totalmente. Passamos a fazê-lo uma vez por mês, depois quase todo dia, até que chegou a inspiração de fazer a réplica da capelinha, durante uma missa que eu estava, em 2006”, lembra Soares.

Quando ele e sua mulher completaram duas décadas de devoção à santa, decidiram ir para Portugal agradecer pessoalmente. Lá, por conhecerem muito da história dela, pensaram em fazer o livro e ofereceram a ideia para a editora. “Talvez esse seja um dos livros mais completos sobre Fátima. E ele é para todos, independentemente de religião. Há muita curiosidade que não havia sido contada antes e nós tivemos a consciência de que tínhamos como missão divulgar a capela e a palavra dela.”

Os autores contam fatos que mudarão a percepção do leitor sobre as aparições, como a influência causada na vida de Lúcia, Francisco e Jacinta, os três pastorinhos que afirmavam falar com Nossa Senhora; a importância de Fátima em diversos momentos, não apenas na história de Portugal e do mundo, os mistérios que cercam o segredo revelado pela Virgem, sua interferência no atentado sofrido por João Paulo II, a relevância de sua mensagem nos dias de hoje, entre outras curiosidades.

“Jacinta, por exemplo, não só fazia jejum como oferecia a penitência para as pessoas que comiam demais”, diz o autor. Não à toa se tornou a padroeira – ainda não canonizada – das pessoas que sofrem de compulsão alimentar.

A obra apresenta ainda personagens e histórias marcantes, como o milagre que fez com que o Sol dançasse no céu, o cônego que de descrente tornou-se um dos maiores defensores da causa de Fátima, a mulher que por décadas era incapaz de mexer mais que as mãos e a cabeça e voltou a andar de forma inexplicável. “Sou suspeito para falar, mas a sua história emociona a qualquer um”, conclui Soares.

Segundo a fé católica, Fátima apareceu pela primeira vez aos pastorinhos no dia 13 de maio de 1917. Na ocasião prometeu voltar, durante seis meses, todo dia 13 no mesmo horário e cumpriu. No dia 13 de outubro de 1930, o bispo de Leiria (agora Fátima) proclamou as aparições autênticas.