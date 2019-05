Busca por sobrevivência na Idade Média é cenário de 'A Plague Tale: Innocence'

Luís Felipe Soares



12/05/2019 | 07:04



Sobreviver no meio de algumas das piores complicações de saúde de toda a história é o ponto central por trás de A Plague Tale: Innocence (Asobo Studio), jogo que será disponibilizado para o público a partir de terça-feira (14) para PlayStation 4, Xbox One e PC.

O título, em inglês, significa ‘Um Conto de Peste: Inocência’, sendo bem direto em relação ao universo que os gamers irão explorar: jornada de personagens entre doença infecciosa com o objetivo de seguir até o fim com saúde. Explicada desse jeito, a ideia pode parecer um tanto quanto tola, mas ganha aspecto atrativo ao colocar a Idade Média como pano de fundo e rechear a aventura com elementos de ação, puzzle (com quebra-cabeças a serem resolvidos) e stealth (quando o personagem age de forma a não ser percebido por agentes virtuais).

A questão da inocência gira em torno dos irmãos protagonistas, com a jovem Amicia e o pequeno Hugo tendo que se virar para fugir de hordas de ratos e escapar de exércitos inimigos. Detalhe que eles são perseguidos por cavaleiros sanguinários e precisam encontrar itens para usar, com o chamamento dos ratos contra adversários sendo uma das ações de destaque.

Apesar de ser um lançamento modesto no mercado de games, A Plague Tale: Innocence promete chamar a atenção e ganhar seu espaço.