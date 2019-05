Grey's Anatomy é renovada para mais duas temporadas

10/05/2019 | 18:09



Boa notícia para os fãs de Grey's Anatomy! A série, que atualmente detém o título de mais longa da história, foi renovada para a 16ª e 17º temporada! A informação foi confirmada pelo site TV Line, e diz, ainda, que Ellen Pompeo, nossa amada Meredith Grey, continuará no posto de protagonista da série, já que seu contrato, que vencia em 2020, foi renovado até 2021. A atriz contou, anteriormente, que pensa em parar de fazer a série quando a audiência abaixar - mas ela não abaixa!

Em entrevista dada recentemente para a TV Line, Krista Vernoff, a showrunner das séries de Shonda Rhimes, falou sobre Grey's:

- Estou pensando no futuro. Realmente parece que o programa pode continuar. Nos anos iniciais, nós pensávamos em histórias e Shonda dizia: Essa é uma história para a temporada oito. Vamos fazer isso mais perto do fim. Agora nós dobramos o tempo esperado do programa e contamos todas as histórias que queríamos contar nos primeiros anos, então estamos praticamente em um momento em branco. Para onde vamos a partir daqui? É empolgante!

Além de Grey's, outra série criada por Shonda Rhimes também foi renovada: How To Get Away With Murder voltará para sua sexta temporada, trazendo mais mistérios de Annalise Keating e seus advogados. Além disso, Station 19, que também faz parte do grupo Shondaland, ganhará uma terceira temporada. Já estamos ansiosos para descobrir o que virá a seguir, né?