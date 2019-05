Do Dgabc.com.br



10/05/2019



Um sistema de alta pressão manterá o sábado com pouca nebulosidade e temperaturas elevadas em todas as cidades do Grande ABC na maior parte do dia. Porém, com o forte calor e aproximação de uma frente fria, há previsão de pancadas de chuvas à noite de forma isolada e rápida.

A temperatura fica entre mínima de 19º e máxima de 30º. Os ventos ficarão com intensidade fraca a moderada.

Já no domingo, a frente fria provocará chuva a qualquer momento do dia, podendo ser forte de forma isolada, acompanhada de ventos moderados a fortes.