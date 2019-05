Myrian Rios diz que Roberto Carlos ainda é o seu 'grande amor'

10/05/2019 | 17:14



Myrian Rios, de 60 anos, contou ao programa Sensacional, da Rede TV!, na quinta-feira, 9, detalhes de sua vida amorosa antes e depois de se divorciar de Roberto Carlos, há 30 anos.

De acordo com a atriz, a relação dela com o cantor era baseada em respeito, admiração e carinho ao longo dos onze anos que viveram juntos. Além disso, ela enfatizou que o músico 'foi e é o grande amor de sua vida'. "Era um amor louco e nossa química era muito boa", recorda ela, que o conheceu quando tinha apenas 16 anos de idade.

Atualmente, Myrian se define como uma mulher de "coração livre" e diz que sonha em se casar de novo. Além disso, ela afirmou que está há 17 anos sem namorar e beijar na boca. "Já pensou na hora em que eu pegar um namorado? Vai ser maravilhoso", brincou. Assista à entrevista na íntegra.

A atriz está retomando sua carreira agora na novela As Aventuras de Poliana, no SBT, após 17 anos sem atuar. Recentemente, ela revelou, em entrevista a Ana Fontenelle, que se separou de Roberto Carlos por causa da vasectomia. "Ele não me falava da cirurgia, porque não queria me perder, não queria se separar. A gente se separou assim: eu amando, ele amando", disse.