10/05/2019 | 17:09



Para comemorar o Dia das Mães, Giovanna Ewbank postou um vídeo em seu canal no Youtube ao lado de sua mãe, Débora, e de sua filha, Titi. E um momento muito divertido foi revelado no vídeo.

Respondendo perguntas sobre mães e filhas, surgiu a questão: eu nunca fiquei envergonhada por coisas que minha filha falou na frente de outras pessoas.

Gio então contou uma passagem com sua família:

Titi, você lembra quando estávamos no avião, eu, você e papai e aí você falou: Ih, soltei um pum!, e aí todo mundo começou a rir dentro do avião? Não satisfeita em falar que soltou um pum e todo mundo começou a rir, ela vira e fala: E está fedido igual o do meu pai.

Que fofurinha!