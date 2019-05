Ladrão morre após tentativa de assalto a policial em Santo André

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019 | 16:43



Atualizada às 17h37

Um ladrão morreu por volta das 16h15 desta sexta-feira (10), após tentativa de assalto a um policial militar que estava de folga, na Rua Visconde de Cai ru, em frente ao número 1.130, na Vila Metalúrgica, em Santo André.



De acordo com a PM, o policial estava dentro de uma Fiorino branca estacionada quando foi abordado por dois indivíduos com um simulacro de revólver. Os criminosos começaram a revistá-lo, e quando encontraram sua arma, um deles começou luta corporal para tentar tirá-la do policial, enquanto o segundo meliante se afastou da cena.



O policial então mordeu o braço do meliante para conseguir se desvencilhar e disparou quatro vezes. O homem foi atingido duas vezes no tórax, uma na perna e outra na coxa. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a morte foi constatada ainda no local.



O segundo criminoso ainda voltou na cena do crime e atingiu o PM com uma garrafa de vidro na cabeça e fugiu.



Segundo informações dos policiais no local, o homem morto já teria roubado um outro carro do mesmo modelo por volta das 10h desta sexta-feira e já era procurado da justiça.



O caso será registrado como legítima defesa no DHPP (Delegacia de Homícidios e Proteção a Pessoa) de Santo André. (Com informações de Lorena S. Ávila)