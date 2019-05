Samara Felippo desabafa após receber críticas por dizer que não ama tanto ser mãe

10/05/2019 | 16:09



Samara Felippo é gente como a gente e faz questão de deixar isso bem claro nas redes sociais! A atriz fez um desabafo falando sobre as dificuldades de ser mãe e revelou que ama suas filhas, mas não ama tanto assim ser mãe. Após a declaração, Samara recebeu muitas críticas que foram rebatidas na última quinta-feira, dia 9, em uma publicação no Instagram:

Nas últimas semanas, me surpreendi com a repercussão que a declaração real de uma mãe pode causar. Uma declaração sincera, porque pra mim maternidade tem que ser sincera. Fico imaginando se fosse um pai, apesar de não conseguir imaginar uma declaração vinda de um pai. Com suas raras exceções. Cheguei a ler coisas tão absurdas em torno do meu sentimento que fiquei pensando se devia mesmo sentir. E sinto! E se posso falar, eu falo! Porque sei que vou aliviar o peso e a culpa de muitas que maternam como eu, e outras tantas com demandas muito mais pesadas que as minhas. Li uma matéria numa coluna de maternidade de um importante jornal que me apoiava e tinha toda a empatia, mas tinha uma passagem que dizia assim: E não gostar desse novo papel que você ocupa na sociedade e na sua própria existência é um sofrimento que pode ser pra sempre. Em que momento eu disse que sofro?

A atriz ainda explicou que cuida sim das filhas, e que presta atenção em cada passo que elas dão:

Eu não posso simplesmente detestar determinadas funções e amar consideravelmente outras? O problema é que só se fala da plenitude, dos frusfrus, do rosinha e do azul e da benção de ter filho. Se eu não comemoro uma data comercial eu não amo minhas filhas? Queria achar lógica nesse padrão que nos impuseram! Isso deve ser pra quem vê a mãe uma vez por ano, aí comemora. Só pode. Chego em casa pensando em cada detalhe do rostinho delas, querendo absorver cada cheiro da pele, do cabelo, esperando aquele Olha mãe e vem a coisa mais banal da terra. O dever pra fazer, o banho pra tomar, a cama com as duas, uma em cada lado, sim, compartilhamos cama. Adoro quando elas vão pro pai, mas fica um buraco de saudade, um vazio quando partem. Eu sonho junto com elas. Eu vou lutar até o final da minha existência pra que elas realizem seus sonhos, mas não deixo de sonhar e ir em busca dos meus. Precisamos falar, olhar pra essas dores e entendê-las, não ignorá-las. Pra que tudo fique mais leve e ainda mais doce. Essa foto #tbt era como ela dormia quando eu estava grávida da Lara, isso se repetiu inúmeras vezes. Feliz dia, não... feliz vida para todas nós e para nossos filhos! E viva a maternidade real.