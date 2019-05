Meghan Markle teria dado mesmo nome de seu gato ao filho, Archie

10/05/2019 | 16:09



Mistério revelado? Parece que sim! Um amigo próximo de Meghan Markle revelou ao jornal The Sun quem foi a inspiração por trás do nome do filho da ex-atriz com príncipe Harry, Archie Harrison. De acordo com a fonte, a duquesa de Sussex homenageou o gato que tinha na infância, que se chamava Archie!

- Doria resgatou Archie e ele se tornou um membro importante da família. Meghan adorava brincar com ele e ela sempre falava sobre ele para os amigos. Não é surpresa que ela nomeou o filho de Archie. Ela amava aquele gato.

O amigo de Meghan também revelou que a ex-atriz dizia para todos que o gato engordou muito depois que ela começou a alimentá-lo com uvas! Inusitado, né? Archie, o gato, teria morrido enquanto a duquesa fazia faculdade em Chicago, nos Estados Unidos.

Além disso, outro detalhe no nome do gatinho chamou a atenção. Archie, o pet de Meghan, recebeu esse nome porque ela, quando criança, lia muito os quadrinhos do Archie, que hoje se tornaram uma série teen de sucesso: Riverdale! Vale lembrar, também, que o Archie, tanto o das HQs quanto o da série, é ruivo, assim como príncipe Harry. Parece que foi mesmo uma inspiração na cultura pop, hein? A fonte também contou que, apesar da relação turbulenta que Meghan tem com o pai, Thomas Markle, o nome de seu filho possa ser uma homenagem à ele, já que a ex-atriz costumava ler os quadrinhos do Archie em sua companhia.

Título real

Parece que, entre as crianças da família real britânica, Archie Harrison, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, será o que tem mais liberdade. De acordo com o site Mirror, os pais do garotinho teriam escolhido não dar nenhum título à ele, pelo menos por enquanto - algo que pode mudar, caso a Rainha Elizabeth II decida conceder ao pequeno uma designação real.

Além disso, por ser o sétimo na linha de sucessão, Archie não terá o nome Sua Alteza Real, ao contrário de seus primos, filhos de príncipe William e Kate Middleton, príncipes George e Louis e princesa Charlotte. De acordo com estudiosos da família real, a falta de um título real poderá beneficiar Archie no futuro.

- É provável que Archie nunca seja rei, então ele poderá pensar em carreiras profissionais mais convencionais quando crescer. [...] Isso quer dizer que se ele quiser ir para o mundo dos negócios, ou se tornar ativamente envolvido em causas humanitárias ou de caridade no futuro, ele está em um lugar mais tranquilo para fazer isso.

Além disso, se Archie continuar sem um título, ele será mais livre em relação à que roupas deve usar e onde poderá estudar. Lembrando que, como primeiro filho homem de príncipe Harry, o garoto pode herdar o título Conde de Dumbarton.