Cia MilkShakespeare tem agenda hoje

Vinícius Castelli



11/05/2019 | 07:49



Um universo com rei e bruxa e todo um leque de fantasia. Mas a ideia é fazer alusão ao que se encontra no mundo de hoje. A companhia andreense de teatro MilkShakespeare apresenta seu novo espetáculo, Senhor Cidadão, hoje e dia 25, a partir das 20h, na Escola Nacional de Teatro (Rua Senador Flaquer, 958), em Santo André. As entradas custam de R$ 20 a R$ 40 e podem ser compradas no local.

Com texto, coreografias e direção-geral de Edu Carriel, Senhor Cidadão conta de uma bruxa que vive no fantástico reino de Farpa e profetiza o nascimento de herói que irá acabar com a miséria e será o grande rei do local.

Mas, no fim das contas, ele não passa de um líder medíocre e que se apoia em seus seguidores para chegar ao poder. Ao longo do caminho, tem de enfrentar manipulação do poder, inimigos velados e o fracasso.

Baseado nas obras Hamlet e Macbeth, de William Shakespeare, o texto tem como sugestão falar da nossa situação política e econômica. Além disso, promove a reflexão acerca das mazelas da sociedade.