Veteranas bandas de rock tocam em São Paulo

Vinícius Castelli



13/05/2019 | 07:18



Bandas veteranas do cenário roqueiro internacional farão show em São Paulo, no festival Rockfest, que toma conta do palco do Allianz Parque, dia 21 de setembro, a partir das 16h15. Entre os confirmados estão dois nomes que fizeram suas estreias no País em 1985, na primeira edição do Rock In Rio: Scorpions e Whitesnake.

Enquanto o primeiro desfila temas como Blackout e Rock You Like a Hurricane, o segundo aproveita canções como Here I Go Again e Love Ain’t no Stranger. O Megadeth, que conta com o brasileiro Kiko Loureiro, e Europe também participam. A abertura fica por conta do grupo paulistano Armored Dawn. As entradas custam de R$ 150 a R$ 580 (www.ingressorapido.com.br).