Luciano Huck se pronuncia após polêmica em transmissão ao vivo: Cometi um erro

10/05/2019 | 15:09



Luciano Huck se envolveu em uma polêmica ao realizar uma transmissão de vídeo ao vivo no Facebook! O apresentador estava respondendo alguns fãs quando se deparou com o comentário de uma mulher que disse que achava ele estranho:

Eu acho você uma pessoa esquisita, tipo parece dizer textos prontos e emoções falsas.

Luciano deu uma reposta, que foi considerada machista pelos internautas:

- Muito obrigada pelo elogio! Muito sensível você, mulher. Deve estar solteira e abandonada, né? Pelo visto.

Nesta sexta-feira, dia 10, Huck resolveu se manifestar sobre o ocorrido e sobre as críticas que sofreu. O colunista Leo Dias compartilhou um texto escrito pelo apresentador:

Semana passada eu cometi um erro. Respondi a um comentário crítico formulado por uma seguidora numa rede social de maneira absolutamente equivocada. Depois de tanto tempo lidando com o diálogo nesses ambientes, sei o quanto os ânimos se acirram e a polarização se aguça. De forma especial nos últimos anos. Mas isso não justifica minha atitude. Não me coloco na posição de vítima. Ao contrário, definitivamente eu não devia ter reagido daquela maneira.

Luciano falou sobre liberdade de expressão e que está procurando evoluir:

Acredito que todas as pessoas são livres para dizer o que pensam, independentemente de eu concordar ou não. E, sendo uma figura pública, aprendi faz tempo a conviver com a evidente condição de não ser uma unanimidade. Coisa que, aliás, ninguém é. Quem me conhece, assiste ou segue sabe que sou uma pessoa que persegue o consenso e o diálogo construtivo e que respostas ofensivas não são parte do meu dia a dia, entre outras razões porque sei que não constroem nada nem nos levam a lugar nenhum. E foi tudo o que não observei neste episódio. Mas mesmo assim creio que venho evoluindo bastante nestas ultimas décadas. E sigo em constante aprendizado, dia após dia. Tenho certeza também de que estou criando filhos que evoluirão em relação à maneira de compreender e de lidar com a diversidade, as diferenças e os preconceitos . E, por isso, acredito que serão pessoas melhores do que as da minha geração, nestes e em vários outros aspectos.