10/05/2019 | 15:09



Após a morte de Caroline Bittencourt ser divulgada, alguns internautas atacaram Daniella Cicarelli, nas redes sociais, por causa de uma antiga briga entre as modelos. Mas Dani não deixou se abalar e voltou para as redes sociais na última quinta-feira, dia 9, com uma foto de tirar o fôlego de qualquer seguidor!

Cicarelli postou uma foto no Instagram só de lingerie e legendou:

Em algum telhado por aí.

Um fã comentou:

Artilharia pesada!

Outro escreveu:

Princesa...Sou sua fã do tempo da MTV.