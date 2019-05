Semana de Moda de Nova York passa por mudanças - e perde dois dias de evento

10/05/2019 | 15:09



A Semana de Moda de Nova York (NYFW) diminuirá de tamanho na sua próxima edição! O evento é um dos principais do mundo fashion e sempre conta com a presença de celebridades e desfiles de grifes renomadas. Um exemplo disso é a foto acima, em que Priyanka Chopra aparece com o estilista Michael Kors. Porém, a partir deste ele ano ela passará a ter só cinco dias, ao contrário de sete, como costumava ser.

O Conselho dos Designers de Moda dos Estados Unidos (CFDA) anunciou a mudança na última quinta-feira, dia 9. O estilista Tom Ford assumirá a presidência da organização em junho e é a favor das transformações na NYFW.

De acordo com a nota oficial do conselho, as mudanças são necessárias para tornar a Semana de Moda mais relevante, já que ela tem perdido um pouco de público e destaque na mídia nos últimos tempos.

Esse trabalho não é só para os talentos e indústrias dos Estados Unidos, mas também servirá para globalizar a Semana de Moda de Nova York.

A próxima edição da NYFW será de primavera-verão 2020. A Semana de moda começará na sexta-feira, dia 6 de setembro, e terminará na quarta-feira, dia 11 de setembro.