Conheça os encantos de Barcelona, cidade do GP da Espanha

Leo Alves



10/05/2019 | 15:18

Capital da Catalunha e sede de um dos times de futebol mais famosos do mundo, Barcelona também é o palco do GP da Espanha de Fórmula 1. Na realidade, o autódromo fica em Montemélo, há 20 km da principal cidade catalã. Porém, como a pista carrega o nome da capital, então ela vai ser utilizada como referência para as dicas de passeio.

História GP da Espanha

A prova espanhola é uma das mais tradicionais do circo da Fórmula 1, tendo começado a ser disputada antes mesmo da categoria ser criada. O circuito da Catalunha é o palco da corrida desde 1991, sendo que antes a prova passou outras cidades espanholas, como Jerez de la Frontera e Jarama.

Quem mais subiu ao lugar mais alto do pódio na Espanha foi o alemão Michael Schumacher, com seis vitórias. Entre os brasileiros, Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi, com duas vitórias cada, são os maiores vencedores. Do grid atual, Lewis Hamilton é quem mais triunfou na pista, com três vitórias.

O que fazer em Barcelona

Existem diversos passeios para curtir a capital da Catalunha. Um dos principais pontos turísticos da cidade, o templo da Sagrada Família merce a visita. O melhor horário para se visitar a obra inacabada de Gaudi é no meio da tarde, quando as filas, geralmente, diminuem.

Os fãs de futebol não podem deixar de conhecer o Camp Nou, estádio do Barcelona. É possível fazer um tour pelo museu do time culé, além de se conhecer também os vestiários da equipe de Messi e de tantos outros craques, como Ronaldinho Gaúcho, Romário e Maradona.

Além do lado esportivo, as artes têm um espaço cativo na cidade. Os museus locais, como o Miró e o de Arte Moderna, são bons exemplos para se conhecer. A beleza natural de Barcelona também não pode ser deixada de fora. Por isso, vale a pena dedicar algumas horas para conhecer as praias locais.

