Casal transforma Fiat Doblò em motorhome para viajar pela América do Sul

Foto: jirfy via Visual Hunt / CC BY-NC-SA As estradas mais legais do mundo - A Pacific Coast Highway, também conhecida como Highway 1, é uma boa pedida para quem quer conhecer a Califórnia, nos EUA, em alto estilo. O percurso inclui o famoso trecho da Big Sur, que passa pela Bixby Creek Bridge e leva o motorista a cidades como Santa Monica, Los Angeles e San Diego

Foto: (nz)dave via Visual hunt / CC BY-NC-ND Pacific Coast Highway - Estados Unidos

Foto: Giuseppe Milo (www.pixael.com) via Visualhunt.com / CC BY-NC A rodovia de Trollstigen, na Noruega, já é um show vista de longe. Durante o trajeto de 106 quilômetros, o viajante passa por mirantes, cachoeiras e grandes paredões rochosos. Um espetáculo!

Foto: Gustavo Almeida Couto de Andrade via Visualhunt / CC BY-NC-SA Com subidas íngremes e curvas fechadas, a estrada que corta a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, é uma das rodovias mais lindas do Brasil. O caminho repleto de natureza garante visuais espetaculares

Foto: deltafrut via VisualHunt.com / CC BY Estrada de Serra do Rio do Rastro - Brasil

Foto: dv over dt via VisualHunt / CC BY-NC-SA Conhecida mundialmente, a Rota 66 cruza os Estados Unidos de Chicago a Los Angeles. São quase 4 mil quilômetros de extensão. Os cenários variam conforme a região e rendem ótimas fotos. Muitos trechos estão fechados, mas o passeio ainda vale a pena

Foto: ejharaldseid via VisualHunt / CC BY-SA Rota 66 - Estados Unidos

Foto: Cristi B via VisualHunt.com / CC BY-NC-ND A Transfagarasan, na Romênia, funciona como uma ligação entre as partes sul e o norte do país. A rodovia, que passa pelo meio das montanhas Fagaras, conta com cenários magníficos e curvas fechadas. No total, o motorista roda por 90 quilômetros

Foto: arcreyes [-ratamahatta-] via Visual Hunt / CC BY-NC-SA Localizada em Nikko, no Japão, a estrada Irohazaka é um dos pontos históricos do país. Ela servia de caminho para os budistas peregrinos que iam ao lago Chuzenji. O que mais chama a atenção de quem passeia por lá é a natureza e a enorme quantidade de curvas – 48 no total, sendo que cada uma corresponde a uma letra do alfabeto japonês antigo

Foto: nachomaans via Visualhunt / CC BY-NC-SA As cidades de Mendonza, na Argentina, e Santiago, no Chile, são interligadas pela Estrada Los Caracoles, que tem 350 quilômetros de extensão. Como o nome já indica, a rota tem uma série de curvas fechadas, que fazem a pista se parecer um caracol. Uma ótima aventura para quem gosta de pilotar

Foto: rodoluca88 via VisualHunt / CC BY Estrada Los Caracoles - Argentina e Chile

Foto: Mikel Pierre via VisualHunt / CC BY-NC Apesar de ser chamada de "Estrada da Morte", a rota Camino a Los Yungas é um dos pontos turísticos da Bolívia. O percurso de 70 quilômetros é aberto no meio de penhascos e interliga as cidade de La Paz e Corioco. Os viajantes costumam se aventurar a bordo de bicicletas e motos

Foto: Mikel Pierre via VisualHunt / CC BY-NC Camino a Los Yungas - Bolívia

Foto: ShutterFotos via VisualHunt.com / CC BY-NC Com belíssimas opções de paisagens naturais, a Great Ocean Road é uma das rodovias mais bonitas da Austrália. O percurso interliga a cidade de Torquay a Allansford. No total, são 243 quilômetros de extensão

Foto: juanjolostium via VisualHunt / CC BY-NC-SA A estrada Garganta Dades fica entre Dades Boumalne e Msemrir, no Marrocos. O local chama a atenção por causa das belas formações rochosas avermelhadas

Foto: M Reza Faisal via VisualHunt / CC BY-NC-ND A Rota Alpina Kurobe-Tateyama entra para a lista de lugares mais legais do Japão. Com cerca de 90 quilômetros de extensão, a rodovia passa pelo meio de paredes de neve com mais de 20 metros de altura

Foto: myhsu via VisualHunt / CC BY-ND Rota Alpina Kurobe-Tateyama - Japão

Foto: toddwshaffer via VisualHunt / CC BY-NC-ND Quem visita a região das Montanhas Rochosas, no Canadá, nunca mais esquece! Não é à toa que a Icefields Parkway (Highway 93) é considerada pelos viajantes uma das estradas mais lindas do mundo. A rodovia, que se estende por 230 quilômetros, interliga os parques nacionais de Banff e Jasper. Ela é cercada por montanhas, cachoeiras e florestas

Foto: JrGMontero via Visualhunt.com / CC BY-NC-ND Na Alemanha, o destaque fica por conta da rodovia B500, que passa pela região da Floresta Negra. Apesar de ser a oportunidade ideal para pilotar veículos alemães em alto estilo, muita gente deixa o carro de lado e opta por curtir as belas paisagens pedalando

Foto: imagina (www.giuseppemoscato.com) via Visualhunt.com / CC BY-NC-SA As estradinhas que interligam as cidades da Toscana, na Itália, são sensacionais. Vale a pena curtir cada minuto da viagem e tirar altas fotos dos campos e vinhedos da região