Shangri-La cria maior parque marítimo do pacífico sul

10/05/2019 | 13:18

O Shangri-La’s Fijan Resort, em Yanuca Island, nas Ilhas Fiji, investiu na criação do maior parque marítimo do Pacífico Sul. O centro de diversões é o maior do pacífico sul, com 625 m², e conta com uma estrutura inflável. Ela fica localizada no meio do mar e é monitorada a todo momento. Além disso, o resort realizou algumas renovações nas suítes, nas áreas de lazer, nos restaurantes e no spa.

Todos os quartos oferecem vista para o oceano ou a lagoa. E para os amantes de golfe, o pentacampeão do British Open, Peter Thompson, projetou um circuito de nove buracos.

Shangri-La’s Fijan Resort: novidades e parque marítimo

Divulgação Lagoon Beach Bures, ala familiar no resort, nas Ilhas Fiji

Para as férias em família, a melhor opção é se hospedar nas vilas da Lagoon Bures. As crianças podem aproveitar o kid’s club, segmentado por idade, e outros espaços de lazer. Já para os adolescentes foi reservada uma área especial de entretenimento. Além disso, os pequenos podem conhecer um pouco mais sobre a biodiversidade da vida marinha na ilha, por meio do Shangri-La Marine Education Centre.

Uma das mudanças implementadas no complexo consiste em tornar o Shangri-La’s Fiji Resort e Spa numa referência gastronômica. Eles estabeleceram um novo padrão para as experiências culinárias, com uma linha de rum específico do resort, massas e queijos artesanais, pratos de fusão asiática e estação de cozinha ao vivo.

Divulgação Black Marlin Tropical Bar reformado no Shangri-La’s Resort



Junto com uma equipe, o chef executivo Rudolf Kunkel criou novos conceitos para os restaurantes e bares do hotel, todos com temas únicos. O Black Marlin Tropical Bar, fundado a aproximadamente 50 anos, também foi reformado e reinaugurado.

Divulgação Spa no Shangri-La’s Fijan Resort, nas Ilhas Fiji



Além disso, a nova ala para adultos, conhecida como Reef Wing, foi remodelada, com acomodações que imitam os bangalôs de Fiji. Elas permitem acesso direto para à praia de recifes e têm salas de jantar e estar privativas.

Divulgação Bar exclusivo na área da piscina, no Shangri-La’s Fijan Resort



A previsão é de que a nova área ganhe uma piscina de borda infinita, onde servirão canapés, além de bar e restaurante exclusivos. Vale destacar que hóspedes dessa ala do complexo poderão usar carrinhos de golfe para se locomover pelo resort.