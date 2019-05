'Se pedalaram o BNDES, temos que despedalar', diz Guedes

10/05/2019 | 13:03



O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) devolva dinheiro da União e passe a concentrar esforços em segmentos específicos, que geram efeitos na área social, como o de saneamento. Ele defendeu também que o banco contribua na reestruturação de Estados e municípios.

Em palestra no 31º Fórum Nacional, em escritório do BNDES, no Centro do Rio, ele criticou a política do governo petista dos "campeões nacionais", que classificou como fábrica de privilégios. "Não é razoável um sujeito em Brasília criar a maior fábrica de proteína do mundo. Quem escolhe os campeões?", questionou.

Em seguida, disse: "Se pedalaram o BNDES, temos que despedalar. Vamos reduzir. Temos que devolver capital à União."

Segundo o ministro, o 'S' da sigla do BNDES deverá ser traduzido como saneamento. Esse será um dos segmentos nos quais o banco deverá se aprofundar. "Vamos avançar nas privatizações", acrescentou.

Guedes destacou ainda a intenção de o banco participar do processo de reestruturação das finanças de Estados e municípios, com a utilização de recursos futuros, como do pré-sal. "Vamos usar mais garantias do que crédito bruto para reestruturar Estados e municípios", afirmou.