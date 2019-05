Bruna Linzmeyer curte jogo de futebol feminino com namorada e declara: Respeita as minas!

10/05/2019 | 12:09



Bruna Linzmeyer é muito conhecida por falar o que pensa e, vira e mexe, exalta a importância do protagonismo feminino nos dias de hoje. Na última quinta-feira, dia 9, a atriz decidiu fazer referência ao empoderamento das mulheres enquanto curtia a noite ao lado da namorada, Priscila Visman. Juntinhas, elas comparecerem a uma partida de futebol do Campeonato Brasileiro Feminino e comentaram em suas redes a importância do evento.

Por meio de seu Instagram Stories, a atriz compartilhou diversos cliques e não deixou de escrever as palavras respeita as minas e representatividade.

Vale dizer que, vira e mexe, as duas compartilham momentos juntas.

As duas estão juntas desde o início de 2017. Quando assumiu o namoro, Bruna disse em entrevista que perdeu contratos de publicidade devido sua orientação sexual.