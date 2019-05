Mesmo sendo a primeira eliminada do Power Couple, Faby Monarca continua sendo assunto na casa

10/05/2019 | 12:09



A primeira DR do Power Couple já rolou, mas continua causando na casa até hoje. Tudo por conta do barraco que Faby Monarca, a eliminada da semana, tentou armar com Clara e André, casal responsável por colocá-la na berlinda junto com o seu marido, o que levou os dois à eliminação.

Mesmo não estando mais no reality show de casais, a loira ainda é assunto por lá. Reunidas na sala, as mulheres conversaram sobre as atitudes de Faby antes de deixar a competição. Mariana, esposa de Saulo, deu sua opinião:

- Ela tinha um lado muito legal. Ali (momento da eliminação, quando ela atacou Clara e André) ela tentou de tudo para ver se o público ia fazê-la voltar para botar fogo no barraco mesmo. Eu senti isso na hora.

Já Clara disse que ela perdeu totalmente o respeito com os colegas.

- Eu não senti que ela é uma pessoa ruim, não. Atualmente é totalmente indiferente, mas o que eu falei é: A Faby tem uma filha quase da minha idade. Eu fico imaginando a minha mãe xingando a filha dela daquele jeito. Qual a chance disso acontecer? Ainda que o seu jogo seja chamar atenção, seja brigar ou não sei o que, fala qualquer coisa, mas jamais perde o respeito. Pra mim isso é totalmente fora de cabimento. Ela me deixou muito aliviada. Antes de surtar ela já estava me alfinetando. Ela era desnecessária.

Mari, então, respondeu:

- Ela poderia ter falado as mesmas coisas, mas totalmente diferente. Se ela achava isso ela poderia falar vocês não foram leais. É diferente de falar: Você é uma falsa, você é uma dissimulada, não esperava isso de você, decepção total. Tem maneiras diferentes de falar. Mas é o jeitão dela. Não adianta, cada um tem seu jeito de falar.

Kamilla Salgado também deu sua opinião e afirmou que ela tratava todo mundo de forma rude.

E você, o que acha?