Príncipe Harry abre o coração e fala sobre como ter um filho o faz sentir falta da mãe

10/05/2019 | 12:09



O príncipe Harry está na Holanda cumprindo compromissos oficiais, e lá, além de ter ganhado um presente megadivertido, ele teve uma conversa emocionante com um soldado veterano chamado Dennis van der Stroon que, em uma entrevista para a People, afirmou que Harry lhe disse que se tornar um pai o fez ter muitas lembranças de sua mãe.

Mostrando que o bate-papo dos dois foi bem significativo, o militar, que em breve se tornará papai, já que sua esposa está grávida, falou sobre outra confissão que o Duque de Sussex fez:

- Ele me disse que sentir saudades da mãe é como sentir a falta de certa proteção. Como você precisa disso sendo um filho e vai embora quando você perde sua mãe. Ele me disse que encontra muitas pessoas em seu trabalho que perderam uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão ou parentes e que, quando ele as ouve contar suas histórias, ele não se sente tão sozinho.

Agora, em se tratando do novo bebê real, desde que Archie Harrison Mountbatten-Windsor nasceu, muitas pessoas tem se perguntado sobre qual título nobre o recém-chegado ganhará! Apesar de este questionamento ser algo difícil de ser respondido, o site também entregou que há a possibilidade de o bebê de Meghan Markle e de príncipe Harry ser intitulado príncipe!

A publicação afirma que uma fonte lhe disse que os papais reais não querem dar ao pequeno um título real, por enquanto. Entretanto, é possível que Archie o receba mais tarde, quando seu avô, Príncipe Charles, se tornar rei! A explicação para o fato, segundo o site, é porque como ele é neto de Charles, assim que seu avô subir ao trono, ele - e seus primos- automaticamente serão considerados príncipes. Apesar disso, assim como optaram por não lhe darem um título agora, seus pais poderão escolher não usar a possível futura nomenclatura quando ela puder ser oferecida ao pequeno.

O editor-chefe da revista Majesty, Joe Little, declarou à People:

- Como netos do Soberano, eles têm o direito de serem promovidos para a categoria de Sua Alteza Real. Mas isso levanta a questão de saber se Harry e Meghan querem isso.

Mesmo o casal tendo o direito de tomar decisões sobre a vida do bebê, como a mencionada acima, o site britânico Independent divulgou nessa semana que ele não possui a custódia de Archie porque ela é da Rainha Elizabeth II! O veículo afirma que isto ocorre porque há uma lei implementada há mais de 300 anos que diz que a rainha tem o direito a custódia total de seus sucessores. No texto, se é ainda exemplificado que esta medida pode ter sido a responsável por impedir que Lady Diana vivesse com seus dois filhos na Austrália, após ter se separado do príncipe Charles.