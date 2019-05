Meghan Markle, Kate Middleton e príncipes Harry e William criam parceria para fazer uma boa ação

10/05/2019 | 12:09



Parece que o nascimento de Archie Harrison, primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry, esquentou ainda mais o coração dos membros da família real! Isso porque, segundo a revista People, Kate Middleton e príncipe William, junto do Duque e Duquesa de Sussex (conhecidos também como mamãe e papai de primeira viagem!), estão lançando um projeto chamado Shout, em tradução livre, grite, que oferece ajuda para pessoas com a saúde mental abalada de forma gratuita e confidencial via mensagens de texto!

Na última quinta-feira, dia 8, foi divulgado um vídeo de William em parceria com a Crisis Text Line, uma organização global sem fins lucrativos, em que encoraja as pessoas do Reino Unido a fazer parte da iniciativa. Em entrevista para a People, Nancy Lublin, fundadora e dona da Crisis Text Line explicou o motivo dos membros da família real estarem se envolvendo no projeto.

- Eles são realmente as primeiras celebridades ao redor do mundo a falar sobre saúde mental. Tem sido muito pessoal e eles fizeram um trabalho fantástico elevando a questão e reduzindo o estigma

Nancy também falou sobre sua conversa com William, em novembro de 2016, em que falou pela primeira vez sobre a iniciativa.

- Eles visitaram nossos escritórios várias vezes no Reino Unido, se reuniram com voluntários - o que é muito especial. Nós realmente não poderíamos pedir melhores porta-vozes e campeões. A saúde mental é a epidemia desta geração.

Por meio de um comunicado oficial, Kate, William, Harry e Meghan comentaram a parceria.

Estamos incrivelmente empolgados por lançar este projeto sabendo que ele tem o potencial de atingir milhares de pessoas vulneráveis todos os dias. Nos últimos meses, o Shout começou a trabalhar silenciosamente nos bastidores. Todos nós pudemos ver o trabalho de perto e estamos muito animados para o futuro.