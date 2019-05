Apresentadores de 'Irmãos à Obra' devem visitar o Brasil em 2019

10/05/2019 | 11:24



A dupla especializada em compra, venda e reforma de imóveis mais popular do mundo deve visitar o Brasil ainda neste ano. O canal pago Discovery Home & Health começa nesta sexta-feira, 10, uma campanha para pedir o apoio das telespectadoras e telespectadores para convencer os irmãos Drew e Jonathan Scott a passar uma temporada no País.

Os gêmeos protagonizam a série Irmãos à Obra, um dos realities de maior audiência do segmento. O Brasil é um dos países em que Drew e Jonathan mais fazem sucesso. O seriado estreou há seis anos e teve sete temporadas exibidas aqui.

Durante o programa, a dupla ajuda pessoas a mudarem de casa com o argumento de que é melhor comprar um imóvel usado, mais barato, mas que precisa de reforma. Em todos os casos, Drew busca algumas opções de residências para venda em locais escolhidos pelos participantes e Jonathan fica com o trabalho de design e restauração do imóvel - tudo com o aval dos compradores.

Nos Estados Unidos, a vida pessoal dos irmãos canadenses também é alvo de assédio por parte dos fãs. Aproveitando a oportunidade, um episódio especial da série mostrou os preparativos do casamento de Drew e Linda. Com isso, em setembro de 2018, o Discovery Home & Health alcançou a maior audiência no ano.