'X-Men: Fênix Negra' tem pré-venda de ingressos anunciada

10/05/2019 | 10:04



Com a chegada do filme X-Men: Fênix Negra, que deve estrear em junho, a 20th Century Fox decidiu realizar o X-Men Day para comemorar com os fãs os quase 20 anos da saga de mutantes.

Na próxima segunda-feira, dia 13, serão lançadas uma série de ações online, com a participação dos personagens da saga, além do lançamento de conteúdos exclusivos e surpresas para os fãs.

Nesse dia também começa a pré-venda de ingressos para X-Men: Fênix Negra, que deve estrear no dia 6 do mês que vem.

Na trama, Jean é atingida por uma força cósmica que a transforma em um dos mais poderosos mutantes, durante uma missão de resgate no espaço. Lutando com esse poder cada vez mais instável, e também com seus próprios demônios, ela fica fora de controle, dividindo a família X-Men e ameaçando destruir a própria estrutura do nosso planeta. Confira o trailer no endereço eletrônico a seguir: (https://youtu.be/7yBZ1AvEZD0).