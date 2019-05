Obituário - 10 de maio

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019



DIÁRIO DO GRANDE ABC

Sexta-feira, 10 de maio de 2019

Santo André, quarta-feira, dia 8 de maio

Antenor Stevanato, 95. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marta Garcia Guidoni, 84. Natural de Avanhandava (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 8. Cemitério Municipal de Arapongas (PR).

Ercílio Rodrigues, 84. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Conceição Breda Reta, 83. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Biagio de Almeida, 79. Natural de Limeira (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério das Lágrimas, em São Caetano.

Aparecida Antonia Moreira Rezende, 70. Natural de Olímpia (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pedro Barbone, 64. Natural de Indiana (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Aparecida Ottolini da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ismail Moreira, 58. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélcio Honorato, 55. Natural de Ipuã (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idalicia Pereira de Brito, 51. Natural de Condeuba (BA). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Caseira. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

George Rafael Felippe, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Vendedor. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitória Emanuele Pereira da Silva, 7 anos. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, quinta-feira, dia 9 de maio

Edmea Magalhães de Freitas, 80. Natural de Remanso (BA). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Caetano

Astrogilda Maria Ramos Lombardi, 89. Natural de Piraju (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 7. Memorial Phoenix.

Gaspare Biasi, 74. Natural da Itália. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

Hosana Ferreira de Brito, 87. Natural de Palmeirina (PE). Residia no bairro Nova Gerty. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Antonio da Silva, 71. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Nova Gerty. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdemir Lopes Moreno, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema, terça-feira, dia 7 de maio

Marizinha dos Santos Feitosa, 83. Natural de Cedro de São João (SE). Residia na Cidade Júlia, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Carmen Cristina Schmitz, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Diadema, quarta-feira, dia 8 de maio

Euridice Rodrigues dos Santos, 85. Natural de Ipanema (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Francisca Celita Neves, 85. Natural de Apodi (RN). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Regina Aparecida Julião Bezerra, 78. Natural do Estado de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

José Martins da Silva, 71. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Gazuza, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Raimunda da Silva Alves, 67. Natural de Januária (MG). Residia na Vila Alice, em Diadema. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.

Gonçalo Tiago dos Reis, 67. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Bruna Catarine Carvalho de Jesus, 25. Residia na Cidade Júlia, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Diadema, quinta-feira, dia 9 de maio