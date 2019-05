Isis Valverde posta foto da família e internautas apontam semelhança de Rael com Samuel, filho mais novo do Gusttavo Lima!

10/05/2019 | 09:10



Isis Valverde mostrou o rostinho de Rael, seu filho com Andre Resende, pela primeira vez em um ensaio de fotos bem fofo. Pois bem! Parece que esta atitude foi o ponta pé inicial para que ela passasse a compartilhar com o público mais momentos de sua família! Na última quinta-feira, dia 9, por exemplo, a atriz chamou a atenção no Instagram ao postar uma foto em que aparece com seu marido e o filhote de cinco meses de idade!

Na publicação, que teve quase um milhão de curtidas em menos de 15 horas, ela mostrou muito amor pelos seus homens e declarou o seguinte:

E quando tudo parece difícil, lembro que tenho para onde voltar!

Nos comentários, o que não faltou foram seguidores se derretendo pela família! A mamãe babona Sabrina Sato, por exemplo, disse:

Que amor lindo!

E também choveram comparações com o filho mais novo de Gusttavo Lima e Andressa Suita, o Samuel:

Eu acho ele parecido com o filho de Gusttavo Lima e Andressa! Todos lindos!

Gente não parece com nenhum dos dois [papais]. Parece com o filho do Gusttavo Lima!