D-Link lança dois repetidores com compatibilidade universal

Da Redação, com assessoria



10/05/2019 | 08:48

É comum nas residências haver pontos de sombra na rede Wireless. Estes são locais onde o sinal de Wi-Fi não é encontrado ou fica extremamente fraco e apresenta problemas na conexão. Para colaborar com a melhora da conectividade, a D-Link lançou no Brasil dois repetidores Wireless: o DAP-1530 e o DAP-1610 – atualmente em pré-venda.

Esses dispositivos têm como objetivo ampliar a rede Wi-Fi e deixar o sinal de internet mais forte e com maior abrangência. Ambos são integrados com Wireless Dual-band para desempenho eficiente. A banda de 2.4GHz pode ser usada para atividades cotidianas, como navegação na internet. Enquanto a banda de alta velocidade de 5GHz é indicada para melhor desempenho e experiência sem fio para streaming de vídeo, jogos online e grandes transferências de arquivos, uma vez que tem menos interferência e congestionamento.

O gerente de Marketing e Produtos da D-Link, Rodrigo Paiva, explica que “esses dois modelos de repetidores têm compatibilidade universal, ou seja, funcionam com qualquer marca de roteador ou dispositivo Wi-Fi. Como seus indicadores de intensidade de sinal LED, o usuário consegue encontrar o local ideal da casa para plugar o repetidor e aumentar drasticamente a cobertura Wi-Fi, acabando assim com as zonas de sombra de sinal”.

A instalação e configuração dos repetidores são simples, basta conectá-los na tomada para ligar e a partir daí usar o botão one-touch seguro do WPS no roteador e no extensor para aumentar o alcance do sinal Wi-Fi em segundos. Por possuir protocolos de segurança estabelecidos e de alto nível, os extensores proporcionam proteção e tranquilidade enquanto o usuário aproveita o tempo online.

