Obituário - 9 de maio

10/05/2019



DIÁRIO DO GRANDE ABC

Quinta-feira, 9 de maio de 2019

Santo André, sábado, dia 4 de maio

Dionizia Francisca de Jesus da Silva, 92. Natural do Estado do Paraná. Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, segunda-feira, dia 6 de maio

Irene Rebola, 75. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Santo André, terça-feira, dia 7 de maio

João Santa Luzia, 101. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio dos Santos, 91. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Manoel Davi de Medeiros, 86. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celina Tassi Alves, 85. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Martinez Alvarez, 82. Natural da Espanha. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Crematório Jardim da Colina.

Maria Soares da Cruz, 78. Natural de Porteirinha (MG). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adolfo José da Silva, 77. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Burgos Alfaro, 76. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Lourdes Fabri Agatte, 75. Natural de Jaguari (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Felix de Almeida, 66. Natural de Solonópole (CE). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Mecânico. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabete Ribeiro da Costa e Silva, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlio César Batista Arantes, 51. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Engenheiro. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Edivaldo Pereira dos Santos, 43. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Caseiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, quarta-feira, dia 8 de maio

Marta Garcia Guidoni, 84. Natural de Avanhandava (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 8. Cemitério Municipal de Arapongas (PR).

Ercílio Rodrigues, 84. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Antonia Moreira Rezende, 70. Natural de Olímpia (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pedro Barbone, 64. Natural de Indiana (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélcio Honorato, 55. Natural de Ipuã (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Autônomo. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idalicia Pereira de Brito, 51. Natural de Condeuba (BA). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Caseira. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

George Rafael Felippe, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Vendedor. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo, sábado, sexta-feira, dia 3 de maio

Odair Minari, 76. Natural de Cambé (PR). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Municipal de Lucélia (SP).

José Carlos Rosa, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santa Maria, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

São Bernardo, sábado, dia 4 de maio

Lourival Gonzales Fajardo, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

São Bernardo, domingo, dia 5 de maio

Messias da Ponte Mauricio, 77. Natural da Ilha dos Açores, Portugal. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Marta da Silva Arantes, 77. Natural de Mogi Guaçú (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Mônica Carolina Torres, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Saudade.

Marlene Aparecida de Souza, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

São Bernardo, segunda-feira, dia 6 de maio

Pedro de Jesus, 88. Natural de Barra Longa (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Albano Posenato, 84. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria Stela da Silva Galli, 83. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Marlene Salim Rebuci, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Mora Rodrigues, 70. Natural de Álvares Machado (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.

Nilda Francisca Brolacci, 69. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

José Bispo, 68. Natural de São Bernardo. Residia na Nova Divinéia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Dimas Lemes, 68. Natural de Tapiraí (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Antonio de Oliveira, 62. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Rafael Santiago Pacheco, 30. Natural de Santo André. Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Empresário. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Casa.

São Bernardo, terça-feira, dia 7 de maio

João Francisco da Silva, 45. Natural dee Mauriti (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Operador de máquinas. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Sebastião Lopes, 88. Natural de Lambari (MG). Residia em São Caetano. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Milton Santineli, 88. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Ana Maria Casali, 52. Natural de São Caetano. Residia na Chácara Santo Antonio, em São Paulo (SP). Analista de contas. Dia 6, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Diadema

Francisca Barbosa da Silva , 91. Natural de Jacutinga (MG). Residia em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista.

Odette Rodrigues , 90. Natural de Cafelândia (SP). Residia em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Vale da Paz.

Antonio de Brito, 67. Natural de Ouro Verde (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Mauá, terça-feira, dia 30 de abril

Geraldo Vieira de Melo, 71. Natural de São José da Laje (AL). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 30 de abril. Cemitério Santa Lídia.

Valmir Fonseca Machado, 62. Natural de Santo Estevam (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Laércio David, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, quarta-feira, dia 1º de maio

Antonio Fernando Lorenceto , 73. Natural de Ibirá (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Luiz Felicio Couto, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Solimar Francisco Ramos, 63. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Mauá, quinta-feira, dia 2 de maio

Luiz Leandro da Silva , 91. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Josina Ferreira de Morais , 90. Natural de Floriano (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, sexta-feira, dia 3 de maio

Osvaldo Marques dos Santos, 79. Natural de Cruz (CE). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida dos Santos, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Alexandre Lourencio Pereira Junior, 19. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bandeirantes, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, sábado, dia 4 de maio

Gerosina Maria Pires, 92. Natural de Medina (MG). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

José Mendes da Silva, 73. Natural de Aracitaba (MG). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

José Miguel Rodrigues, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

José Carlos de Oliveira, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Pedro Luiz de Oliveira, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Estevão Bastos, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Junior Cândido Ferreira, 42. Natural de Santa Isabel do Ivai (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Getúlio José Neto, 30. Natural de Mauá. Residia no bairro Capuava. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, domingo, dia 5 de mai o

Geralda de Andrade Ramos, 86. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Elza Maria da Silva, 80. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Angelina da Mercês Ziola, 76. Natural de Botucatu (SP). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Maria Lenesma Harazim, 67. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Eronildes Alves de Souza, 64. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Columbiae, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Fátima Aparecida Porto dos Reis, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Nilson Donisete de Alencar, 57. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Elias da Silva de Oliveira, 52. Natural de Nova Esperança (PR). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Ednesio Martins Soares, 45. Natural de São Francisco (MG). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, segunda-feira, dia 6 de mai o

Maria da Silva, 83. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, terça-feira, dia 7 de maio

Écio Jaime Barranco, 83. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

José Narciso Felix, 80. Natural de Itaporanga D’Ajuda (SE). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Jandyra Alvim de Araujo Sabino, 78. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Raulino Tibúrcio, 66. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ronaldo Natan de Souza, 48. Natural de Curvelo (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Daniel Paulo Gabrieel, 38. Natural de Mauá. Residia no Jardim Guarapuan, em Dois Córregos (SP). Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Esmeralda Maria, 90. Natural de Santos (SP). Residia em Ribeirão Pires. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério São José.

Euclides Manoel de Souza, 90. Natural de Floresta (PE). Residia no bairro da Represa, em Ribeirão Pires. Dia 2, em Mauá. Vale dos Pinheirais.

Raimundo Alves, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Etiene Narly do Carmo Lima, 73. Natural de Magnópolis (SP). Residia na Estância Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Américo de Sousa, 61. Natural de Sousa (PB). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28 de abril. Cemitério São José.

Haroldo Bariani, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Marco Antonio Batista dos Santos, 50. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 1º, em Mauá. Crematório Jardim da Colina.

Wagner dos Santos Lima, 36. Natural de Campo Mourão (PR). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Rio Grande da Serra

Dorval de Oliveira, 79. Natural de Aimorés (MG). Residia no bairro Oásis Paulista, em Rio Grande da Serra. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Sebastião.