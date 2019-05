HR-V rumo ao topo

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019 | 10:30



O HR-V, da Honda, perdeu em 2018 o posto de SUV compacto mais vendido do Brasil. Foi ultrapassado pelo Hyundai Creta, que emplacou 48.982 unidades, contra 47.962 do modelo japonês. Para recuperar a posição, a marca coloca no mercado, já em junho, a linha 2019. E a principal novidade é o retorno da versão Touring.



Segundo a Honda, a opção topo de linha do carro chega ainda mais completa. A inovação mais visível é o teto solar panorâmico, além do motor 1.5 turbo, que entrega 173 cavalos de potência.



As demais versões do SUV Brasil trazem novos equipamentos de conforto e comodidade. A EXL passa a oferecer os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, bem como uma nova grade frontal com acabamento em black piano.



A central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, é a principal novidade para a versão EX, que recebe ainda sensores de estacionamento traseiros. Por meio desta nova central é possível a operação intuitiva de mapas do sistema de navegação do Waze (navegação disponibilizada por meio do Android Auto e Apple CarPlay), além da reprodução de músicas via Bluetooth, por dispositivos portáteis, ou de serviços de streaming (via conexões Bluetooth, Android Auto ou Apple CarPlay).



O modelo LX recebe câmera de ré integrada à central multimídia de 5’’, com três modos de visão, facilitando as manobras e aumentando a visibilidade do condutor.



A Touring, que retorna na linha 2020 para completar a família do SUV, recebe equipamentos inéditos ao modelo. No design, a dianteira ganha uma nova personalidade, com a adoção de faróis principais e de neblina full LED – com alta eficiência luminosa em diferentes condições de rodagem –, bem como uma nova grade frontal, com acabamento em black piano.



O inédito teto solar panorâmico – o primeiro do tipo oferecido em um modelo da marca no Brasil – aumenta a sensação de espaço e luminosidade para os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros, combinado à nova antena em formato barbatana.



No interior, o acabamento é cinza ou preto, de acordo com a cor externa. Os bancos são revestidos em couro.



O carro traz ainda o sistema Honda LaneWatch, com uma câmera instalada no retrovisor direito, que amplia o ângulo de visão do motorista além do proporcionado pelo espelho retrovisor, eliminando pontos cegos e projetando essa imagem ampliada no sistema multimídia, ao se acionar a seta, ou pressionar um botão na alavanca.

Os preços sugeridos vão de R$ 94,4 mil (LX) a R$ R$ 139,9 mil (Touring).