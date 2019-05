Coreano com traje esportivo

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019 | 10:30



O Hyndai Creta é aquele SUV com cara de bem comportado, meio ‘quadradinho’, voltado para o uso familiar. O carro da montadora coreana, entretanto, pode surpreender, principalmente quando se trata da versão Sport, que vem equipada com motor 2.0, que entrega 166 cavalos de potência, e alguns ‘adereços’ que fazem o modelo se destacar na paisagem urbana.



Neste segmento tão disputado dos utilitários esportivos, são os detalhes que fazem a diferença. No caso do Creta Sport, o aerofólio, a grade dianteira, os retrovisores e parachoques pintados de preto, bem como os faróis com máscara negra, dão visual mais agressivo. O look é completado pelas rodas de liga leve com 17 polegadas, que são diamantadas. Para completar o estilo, são vários os detalhes enegrecidos no interior do veículo.



Mas como não se vive apenas de aparência, o bom é acelerar o carro para ver o que ele pode oferecer. E aí vem mais uma surpresa. O propulsor deixa ele esperto tanto nas saídas quanto nas retomadas. A posição de dirigir é boa, assim como é confortável a viagem dos passageiros, tanto no banco da direita quanto no traseiro.



O painel de instrumentos tem computador de bordo, central multimídia blueMedia de sete polegadas, com TV digital e conectividade com Apple CarPlay e e Google Android Auto, com câmera de ré e comandos no volante. O ar-condicionado é digital e eletrônico.



Na questão segurança, o Creta Sport tem freios e controle de estabilidade, sistema que auxilia o condutor nas curvas. Se houver qualquer deslize, o dispositivo entra em ação e aciona individualmente o freio em cada uma das rodas ou o motor, prevenindo a perda de controle.



O carro ainda conta com suspensão esportiva e transmissão automática sequencial de seis marchas, que dá ao motorista a opção de realizar trocas manuais pela alavanca. Vem com piloto automático e sistema stop and go, que desliga o motor nas paradas e religa quando o pé é retirado do freio.



Para ter direito a tudo isso o motorista deverá desembolsar R$ 98.990.



ALGUNS NÚMEROS

Em 2018, o Creta foi o SUV preferido dos brasileiros, com 48.982 unidades emplacadas. Ficou à frente dos concorrentes diretos Honda HR-V (47.962) e Jeep Renegade (46.355). Nos primeiros meses de 2019, entretanto, o coreano não tem tido vida fácil. Foi ultrapassado pelos dois adversários e está em terceiro lugar em vendas.