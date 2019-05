Paulo Serra diz que aguarda posição do Ministério Público a respeito da situação da Fundação Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019 | 07:00



Após uma semana turbulenta na FSA (Fundação Santo André), com o anúncio da anulação do contrato do ex-reitor Francisco Milreu – sindicância comprovou que sua contratação não se deu por meio de concurso público – e a anulação parcial de certame realizado em 22 de março pela instituição e que teve o então reitor aprovado em primeiro lugar, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que aguarda um posicionamento do MP (Ministério Público) sobre a situação.

O concurso, que foi promovido em março, é alvo de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Fundações, braço do MP, após a aprovação do então reitor. A anulação foi parcial, apenas para o provimento do cargo de professor de pesquisa operacional – vaga conquistada por Milreu.

Paulo Serra afirmou que sequer foi comunicado sobre a mudança na reitoria pelo atual reitor, Rodrigo Cutri, e que aguarda a oficialização da troca. Cabe ao prefeito nomear o reitor da FSA a partir de lista tríplice com os candidatos mais votados pela comunidade acadêmica. Apesar da participação, o chefe do Executivo lembrou que a Fundação não é uma entidade municipal e que a Prefeitura não pode interferir na gestão. “A partir dessa nova deliberação (a saída de Milreu), a gente quer ouvir o conselho diretor, vamos nos colocar à disposição para ajudar dentro do possível. Quem pode intervir é o MP”, concluiu.

SAMU recebe cinco ambulâncias e tem metade da frota renovada

O prefeito entregou, na tarde de ontem, cinco novas ambulâncias para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e outros cinco veículos de apoio, dois para o Samu e três para o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar). Os carros foram adquiridos pelo valor de R$ 172 mil cada, com recursos de emendas parlamentares, e integram renovação da frota municipal.

Com a entrega, metade da frota do serviço, que conta com 14 ambulâncias, foi renovada. Ainda neste semestre, mais quatro veículos devem ser entregues, por investimento do governo federal.